شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى أزمة إمام عاشور مع غزل المحلة فى المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول، مع ناديه السابق غزل المحلة، بتنازل زعيم الفلاحين عن القضية المرفوعة ضد اللاعب، خلال الجلسة التى أقيمت اليوم، الأحد فى المحكمة.

وكان غزل المحلة حصل على حكم بحبس إمام عاشور الصادر ضده لعدم التزامه بسداد 500 ألف جنيه لصالح فريقه السابق.

وتم الاتفاق مع بين إداراتى الزمالك وغزل المحلة على منح الأخير شيك قابل للصرف الفورى بقيمة 500 ألف جنيه وهو المبلغ المستحق على إمام عاشور، وجارى التفاوض بين إداراتى الناديين على مبلغ الـ 600 ألف جنيه المستحقة على نادى الزمالك، بحيث يتم سدادها عن طريق الدفعات.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات الأخيرة في جدول الدوري هذا الموسم، حيث سيخوض الزمالك 8 مباريات حتي نهاية الموسم في حالة فشله في عبور أسوان في مباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر، حيث يخوض الزمالك 7 مباريات في الدورى ومباراة اسوان في كأس مصر.

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي :

الزمالك * غزل المحلة 3 أغسطس في استاد القاهرة

الاتحاد السكندري * الزمالك 6 أغسطس في استاد الإسكندرية

الزمالك * أسوان 9 أغسطس في استاد بترو سبورت " كأس مصر "

الإسماعيلي * الزمالك 12 أغسطس في استاد الإسماعيلية

الزمالك * وادي دجلة 16 أغسطس في استاد القاهرة

سيراميكا * الزمالك 20 أغسطس في استاد السويس

الزمالك * الإنتاج الحربي احد أيام 22 و 23 أغسطس في استاد القاهرة

البنك الأهلي * الزمالك احد أيام 25 و 26 أغسطس في استاد بتروسبورت