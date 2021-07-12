شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 11 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك، اليوم الأحد، الموافق 11 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات الأخيرة فى جدول الدورى هذا الموسم، حيث سيخوض الزمالك 8 مباريات حتى نهاية الموسم فى حالة فشله فى عبور أسوان فى مباراة الدور قبل النهائى لكأس مصر، حيث يخوض الزمالك 7 مباريات فى الدورى ومباراة اسوان فى كأس مصر، ويرصد ”الخليج 365” أبرز ما جاء من أخبار الزمالك اليوم الأحد 11 / 7 / 2021..

- تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بالدورى حتى نهاية الموسم

جاءت مباريات الزمالك كالتالى:

الزمالك * غزل المحلة 3 أغسطس في استاد القاهرة

الاتحاد السكندرى * الزمالك 6 أغسطس في استاد الإسكندرية

الزمالك * أسوان 9 أغسطس في استاد بترو سبورت " كأس مصر "

الإسماعيلي * الزمالك 12 أغسطس في استاد الإسماعيلية

الزمالك * وادي دجلة 16 أغسطس في استاد القاهرة

سيراميكا * الزمالك 20 أغسطس في استاد السويس

الزمالك * الإنتاج الحربي احد أيام 22 و 23 أغسطس في استاد القاهرة

البنك الأهلي * الزمالك احد أيام 25 و 26 أغسطس في استاد بتروسبورت

- وصلة تدريبات بدنية لعواد وجنش فى الجيم استعداداً لاستئناف المباريات

خاض ثنائي حراسة مرمى نادي الزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً للعودة إلى تدريبات الفريق، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب تأجيل مباراة غزل المحلة في الدوري إلى يوم 3 أغسطس.

- إدارة الزمالك تتمسك بالقوام الأساسى للفريق الأول وترفض التفريط فى النجوم

تمسكت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق الكروى الأول، رافضين أى فكرة للتفريط فى أحد نجوم الفريق دون موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى يمتلك صلاحية منح الضوء الأخضر لرحيل أو استغناء الإدارة عن أحد اللاعبين.

- كارتيرون يتحفظ على أسماء الراحلين عن الزمالك حتى انتهاء الموسم

تحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عن اسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتى الدورى وكأس مصر الذان يشارك بهما الفريق.

- دونجا يعود لحسابات الزمالك لتدعيم وسط الملعب فى الموسم الجديد

عاد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لحسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

شيكابالا يستعيد ذكريات السوبر بعد تتويج ميسي بكوبا أمريكا: الأحلام أصبحت حقيقة

استعاد محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، ذكريات التتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلي فى النسخة الماضية، وذلك بعد فوز منتخب الأرجنتين بكوبا أمريكا، ونشر شيكابالا فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، خلال احتفاله بكأس السوبر المصري، وربط بينه وبين احتفال منتخب الأرجنتين وعلق "الأحلام أصبحت حقيقة".

- الزمالك يضع خطة الاعتماد على أبنائه فى المستقبل القريب

بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وضع خطة مستقبلية طويلة المدى من أجل عودة الفريق الكروى الأول للاعتماد على أبنائه الصاعدين من قطاع الناشئين، من أجل عودة الانتماء للقلعة البيضاء والابتعاد عن الحاجة لعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين يبحثون عن الأموال فقط.

- فرجاني ساسي .. 26 يوما من الغموض بشأن محطته المقبلة

مازال الغموض يحوم حول مصير الدولى التونسى فرجاني ساسي الذى لم يُفصح عن مصيره حتى الوقت الحالى، على الرغم من إن اللاعب كان وعد بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة برحليه عن الزمالك مع إعلان وجهته المقبلة عقب انتهاء معسكر منتخب تونس.

وانتهى معسكر المنتخب التونسى فى 15 يونيو الماضى، ليمر حتى الأن 26 يومًا ولم يظهر فرجاني ساسي كما إنه لم يعلن عن وجهته المقبلة أو عودته للقاهرة وفتح باب المفاوضات من جديد مع إدارة نادى الزمالك.