شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. محمد شريف يزاحم ريان على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك في الصراع على صدارة هدافى الدورى المصري بعد تسجيله هدفين في مرمى مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحدكما ينتظر ان يحتسب له الهدف الثالث.

ووصل محمد شريف إلى الهدف 14 في المركز الثانى في ترتيب هدافى الدورى المصري خلف أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى فريق سيراميكا ويمتلك في جعبته 15 هدفا بينما جاء بن شرقى في المركز الثالث برصيد 12 هدفا.



ترتيب هدافى الدورى

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

وفى سياق متصل واصل الزمالك تصدره لترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر لقاءين بينما جاء الأهلى في المركز الثانى بعد فوزه على مصر للمقاصة برصيد 51 نقطة بعد أن خاض 22 لقاء فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 لقاءات بينما خسر مباراتين.

وجاء المصري في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر 7 لقاءات.

فاز فريق الأهلي على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقدم أحمد مودي للمقاصة من ركلة جزاء بينما سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف هدفين ومحمد دسوقي لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه بينما سجل أفشة الهدف الرابع للأهلي.

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حصول فريقه على راحة سلبية غدا الاثنين على أن يبدأ التحضير لنهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل بدءا من الثلاثاء على ملعب التتش قبل السفر إلى المغرب عصر اليوم عبر طائرة خاصة.