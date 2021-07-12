7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 يوليو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، فوز الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف حسام البدرى يجتمع باتحاد الكرة لبحث الاستعداد لتصفيات كأس العالم، واتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للمباريات المتبقية فى الدورى الممتاز، وخسارة منتخب اليد أمام الماكينات فى ختام دورة ألمانيا الدولية.

حقق فريق مباراة الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.

الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي