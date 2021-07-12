شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عاشور يحتسب هدف الأهلي الثالث في مرمى المقاصة لـ"شريف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والمقاصة، على احتساب الهدف الثالث الذي سجله محمد دسوقي، لاعب الفريق الفيومي، بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها محمد شريف نحو مرمى فريقه وتصدى لها محمود حمدي، حارس المرمى.

وقال مصدر مطلع بلجنة الحكام، إن عاشور سيسجل فى تقرير المباراة، الهدف باسم محمد شريف وليس محمد دسوقي لاعب المقاصة ليصبح شريف قد سجل "هاتريك" في مرمى المقاصة وليس هدفين، ويتساوى في صدارة هدافي الدوري مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا برصيد 15 هدفا لكل منهما.

وحقق فريق مباراة الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم أحمد مودي للمقاصة من ركلة جزاء بينما سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف هدفين ومحمد دسوقي لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه بينما سجل أفشة الهدف الرابع للأهلي.