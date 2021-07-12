شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك تصدره لترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 61 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاءين بينما جاء الأهلى فى المركز الثانى بعد فوزه على مصر للمقاصة برصيد 51 نقطة، بعد أن خاض 22 لقاء فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر مباراتين.

وجاء المصرى فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر 7 لقاءات.



ترتيب الدورى المصرى اليوم

وجاء ترتيب الدورى كالتالي:

فاز فريق الأهلى على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، قبل غلق صفحة الدورى وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

تقدم أحمد مودى للمقاصة من ركلة جزاء بينما سجل ثلاثية الأهلى محمد شريف هدفين ومحمد دسوقى لاعب المقاصة بالخطأ فى مرماه بينما سجل أفشة الهدف الرابع للأهلي.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، حصول فريقه على راحة سلبية غدا الاثنين على أن يبدأ التحضير لنهائى إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل بدءا من الثلاثاء على ملعب التتش قبل السفر إلى المغرب عصر اليوم عبر طائرة خاصة.