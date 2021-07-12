شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة من بولندا 0/3 فى بطولة العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة فى بلجيكا وهولندا.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 3/2 أمس السبت.

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا أول الأربعاء، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.