شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتفوق على كل منافسيه فى سباق جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد شريف، نجم الأهلي، تألقه هذا الموسم، بعدما أضاف هدفين إلى رصيده في الفوز 4-1 على المقاصة اليوم في الظهور الأخير للفريق قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل بالمغرب، ورفع مهاجم الأهلي رصيده إلى 20 هدفًا هذا الموسم منها 14 في الدوري المحلي و5 في دوري الأبطال وهدف وحيد في السوبر الأفريقي، دون تسجيل أي ركلة جزاء حيث يتناوب على تسديدها ثنائي الدفاع علي معلول وبدر بانون.

ويمتلك شريف أفضلية كبيرة على كل منافسيه في أفريقيا هذا الموسم، خاصة مع عدم وجود بطولات للمنتخبات والتي تكون حاسمة بشكل كبير في اختيار أفضل لاعب، كما حدث في النسخة الأخيرة من جوائز الكاف التي أقيمت في الغردقة 2019، وشهدت تتويج الجزائري يوسف بلايلي بجائزة لاعب العام داخل القارة، بعدما توج بدوري الأبطال 2018 مع الترجي وكأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب بلاده في مصر.

وسبقه في التتويج بالجائزة نجوم الأندية المتوجة بدوري الأبطال، مثل دينيس أونيانجو حارس صن داونز بطل أفريقيا في 2016، ومبوانا ساماتا نجم مازيمبي 2015، وغابت الجائزة عن مصر منذ آخر تتويج في 2012 و2013 عبر محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي، الذي قاد الشياطين الحمر للتتويج باللقب في آخر موسمين.

وينافس شريف على جائزة الأفضل مع هدافي النسخة الحالية من البطولة والتي تضم كل من أمير سعيود نجم شباب بلوزداد الجزائري صاحب الـ8 أهداف، وسيف الدين تيري نجم المريخ السوداني صاحب الـ6 أهداف والثلاثي كلاتوس شاما لاعب سيمبا التنزاني ومحمد علي بن رمضان نجم الترجي المتساوين مع شريف في رصيد 5 اهداف.

وتبدو كفة نجم الأهلي أرجح من منافسيه، خاصة أنهم جميعًا خرجوا من أدوار مبكرة، ولا يوجد منافس له من فريق كايزر تشيفز، وحال تتويج الأحمر باللقب سيكون هداف الأهلي هو الأقرب للتتويج بالجائزة المرموقة.

وعلى المستوى الدولي يتفوق شريف على كل منافسيه، بعدما نجح في حجز مقعد في هجوم منتخب مصر ونجح في تسجيل هدفين من 3 مباريات مع الفراعنة في أول مواسمه بقميص المنتخب الوطني.

في المقابل، لا يتواجد أمير سعيود ضمن صفوف المنتخب الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على نجومه المحترفين، وعلى الرغم من مساهمة سيف الدين تيري في تأهل منتخب السودان لأمم أفريقيا لكن المريخ ودع دوري الأبطال مبكرًا وخرج من مرحلة المجموعات، بينما فشل الزامبي كلاتوس شاما لاعب سيمبا في التأهل رفقة منتخب بلاده إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، وبالنسبة لمحمد علي بن رمضان فحظوظه أقل من شريف بعدما أقصي من أمام الأهلي في نصف النهائي ولم يظهر بشكل قوي رفقة باقي زملائه الذين خسروا بمجموع 4-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

أول أهداف محمد شريف الدولية مع الفراعنة

هدف محمد شريف في السوبر الأفريقي