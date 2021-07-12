شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي بعد الفوز على المقاصة: مواجهة كايزر تشيفز صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز على المقاصة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ18، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمصان، إن لاعبي الأهلي بذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، واستطاع الفريق الوصول إلى مرمى المقاصة، قبل احتساب ركلة جزاء لصالح المنافس، مؤكدًا أن ثقة الجهاز الفني كانت كبيرة في اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وهو ما تحقق بالفعل برباعية أهداف.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي كان يسعى لتحقيق الفوز، وتقديم مستوى جيد خلال لقاء المقاصة، قبل خوض تحد جديد، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجهًا الشكر لكل اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزًا خلال المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهلي سنحت له عدة فرص خلال اللقاء، واعتمد على الاختراق من عمق الملعب، واستغلال سرعات محمد شريف، بالإضافة إلى الكرات العرضية من أكرم توفيق وعلي معلول، مشيرًا إلى أن كرة القدم هي لعبة التفاصيل الصغيرة، التي يهتم بها الجهاز الفني من أجل تحقيق الانتصارات.

وأشاد قمصان بمستوى محمد شريف، مؤكدًا أن تسجيله هدفين بالرأس في مرمى المقاصة، جاء في ظل الاهتمام الكبير من جانب الجهاز الفني لتطوير أداء كل اللاعبين، وهو أمر طبيعي، ويتم العمل به مع كل اللاعبين، لإيجاد الحلول الهجومية، من أجل تحقيق الانتصارات.



وأكد سامي قمصان أن مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، وقال إن الفريق الجنوب إفريقي منافس جيد والدليل وصوله للمباراة الختامية في بطولة بحجم دوري الأبطال، كما أنه يمتلك لاعبين جيدين للغاية، وأن هذا المفهوم تم التأكيد عليه مع اللاعبين من أجل خوض المباراة بمنتهى القوة، من أجل إسعاد جماهير الأهلي.