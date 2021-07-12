شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: من يخطئ أمام الأهلي يعاقب.. والخسارة برباعية ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد الجليل، المدير الفني للمقاصة، عن حزنه لخسارة فريقه من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر الدوري، مؤكدا أن لاعبيه نفذوا ما طلبنا في الشوط الأول وأغلقوا مفاتيح لعب الأهلي ولكن لم يلتزموا بالتعليمات في الشوط الثاني.

قال عبد الجليل، في تصريحات لقناة الأهلي: طالبت لاعبي المقاصة بعدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي؛ لأنه يستفيد منها بسبب الفروق الفردية، وهناك خطأ في التمريرة تسببت في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأحمر.

وأضاف: توليت المهمة منذ فترة قصيرة ونفس سلبيات مباراتنا ضد وادي دجلة تكررت أمام الأهلي بسبب الاسترخاء، ولا أعلم الأسباب بدنية أم ذهنية أم فنية وسنصححها في فترة التوقف لمدة شهر ونصف.

وتابع: "أنا تربيت على الفوز والخسارة بنتيجة 4 / 1 ثقيلة رغم أنها من الأهلي، ولكن من يخطئ أمام الأهلي يعاقب على خطأه، وهو ما حدث معنا ونصف الملعب تم فتحه، وحاولت أعمل تغييرات ميسي حرك اللعب وفوافي ذهنه ليس معنا".

وأوضح أنه ستكون له قرارات من سيكمل معه من اللاعبين في الموسم المقبل عليه تنفيذ التعليمات طوال المباراة، ومن لم ينفذ تعليماته يجلس على الدكة ويلعب أي لاعب آخر.

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا، أضاف: "النهائي الإفريقي صعب ولكن حالة الأهلي البدنية والفنية جيدة وأتمنى له التوفيق".