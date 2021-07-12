شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: ليس لي فضل فيما وصل له شريف.. ونسعى لحصد اللقب الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الأسبوع الـ48 من عمر الدوري، مشيرا إلى أن حالة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تتحسن بعد تعرضه للإصابة قبل مباراة سموحة السابقة.

وقال في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الأهلي يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على كافة الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات.

وأضاف: «كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة».

وأشار موسيماني إلى أن مستوى محمد شريف يعكس الجدية والإصرار الذي يؤدي به، وهناك تطور مستمر في الطريقة التي يؤدي بها، بعد أن أصبح يسجل الأهداف بالرأس في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتدرب على استغلال العرضيات بشكل أمثل ويقوم بضبط تمركز وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر.

شدد على أن معظم الكرات التي قمنا بها في مباراة المقاصة كانت بناء على تدريبات تدربنا عليها وظهرنا بها في مباريات سابقة، ربما لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن أغلب الكرات التي عملنا عليها كانت تتم بشكل جيد وأتمنى أن نكون أفضل مستقبلًا، مؤكدا أنه ليس له فضل فيما وصل إليه محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر، مؤكدا أنه لا يريد أن يحصل على امتياز من وراء تألق شريف، باعتبار أنه من وصل للعمل الذي يقوم به الآن بفضل اجتهاده، لكن لا يوجد أي تدريبات تخصصية وضعتها له.

واستطرد أنه لم يكن يعرف أن محمد شريف لم يسجل أهداف بالرأس في السابق، لكني سعيد بالرأسية التي سجلها، واستطاع أن يسددها بشكل رائع كما طلبنا منه في نفس اتجاه الكرة.

وأشار إلى أن البعض يتحدث عن محمد الشناوي عندما نخسر فقط، لكنه لا يتحدث عن الشناوي عندما نفوز، والشناوي يتحسن بشكل جيد، لكن المؤكد أنه لا يوجد أي مخاطرة في مشاركته بالمباريات، لأننا نمتلك فريق طبي على أفضل مستوى، وأثق في العمل الذي يقوم به مع اللاعبين بشكل دائم للحفاظ على سلامتهم الطبية".

واختتم: نعمل من أجل منح الفرصة لكافة اللاعبين، حيث أشركنا مروان محسن ومحمد هاني ولعبوا بعض الدقائق، كما شارك محمود كهربا، لكن كنت أتمنى منح الفرصة لرامي ربيعة ومحمود وحيد في هذه المباراة.