متعب: لا أقارن شريف برونالدو.. ويجب عليه استغلال تألق صناع اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف حاليا مع الفريق، ومساهمته في العديد من المباريات في خروج فريقه فائزًا.

وقاد شريف فريق الأهلي بتسجيل ثنائية في شباك المقاصة، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 4-1، في لقاء بدوري WE المصري.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه لا يقارن محمد شريف بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعدما سجل شريف هدفا بنفس طريقة ارتقاء رونالدو.

وأضاف:"لا أقارن محمد شريف برونالدو لكن خلال الفترة الماضية كنا ننصح لاعب الأهلي بالتدرب على ألعاب الهواء وهذا ما أتى بثمارة مؤخرا".

وتابع:" شاهدنا محمد شريف يسجل برأسه بطريقة مميزة بعدما عمل ارتقاء مميز ووجه الكرة بشكل جيد".

وأوضح، أن أي لاعب يتمني تألق جميع اللاعبين الذي يتواجدون خلفه وهذا ما يحدث في الأهلي حاليا لذلك يجب على شريف استغلال هذا الأمر.

وأتم:"محمد شريف يجب عليه استغلال تلك الحالة من تألق اللاعبين الذي يتواجدون حوله، وكل هدف يسجله مع الأهلي سيعطيه ثقة أكبر".

فاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس.



ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.