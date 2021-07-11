بونوتشي يصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ نهائي اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تمكن المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي لاعب منتخب إيطاليا، من تعديل النتيجة لصالح بلاده، بهدف في شباك إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وسجل بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بعدما تابع كرة تصدى لها جوردان بيكفورد حارس مرمى إنجلترا.

وبات ليوناردو بونوتشي هو أول لاعب إيطالي يسجل في نهائي بطولة كبرى (يورو + كأس العالم) منذ ماركو ماتيراتزي ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2006.

وأصبح بونوتشي هو أكبر لاعب يسجل في نهائي اليورو بعمر 34 عاماً و71 يوماً.