مدرب المقاصة: حذرت اللاعبين من "الفرحة" أمام الأهلي.. وما حدث آفة اللاعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة أنه حذر اللاعبين من الفرحة أمام الأهلي، قائلًا أنهم ظهورا بشكل جيد في الشوط الأول للإلتزام بالتعليمات الفنية، ثم حدث تراجع بعدما لعب كل لاعب من أفكاره الخاصة في الشوط الثاني.

وقال عبد الجليل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" بعد الخسار من الأهلي 4-1 في الدوري: "تقدمنا على الأهلي ثم استمرينا في التعادل لمدة ساعة، واعتقد أن الهدف الثاني أتى من خطأ من لاعب ناشئ لا أرغب في تحميله مسئولية الهزيمة أمام فريق كبير مثل الأهلي".

وتابع: "لا استطيع أن أقول أن الفريق بلا خبرات فنحن نمتلك لاعبين بحجم باسم مرسي وهشام محمد لكني أخبرت اللاعبين ألا يفرحوا أمام الأهلي ولا يرتكبوا أخطاء".

وأضاف :"كنا نلعب في الشوط الأول بشكل جيد، ثم في الشوط الثاني كان هناك تراجع في الأداء، وهذا الأمر حدث منذ مباراة وادي دجلة الماضية".

وواصل: "التبديلات التي تمت في المباراة بناء على الأداء وهناك عناصر أرهقت مثل شميلس بيكلي وكانا بحاجة إلى عناصر تستطيع الظهور بأداء بدني أفضل".

واختتم قائلًا :"عندما لعبنا في الشوط الأول بالطريقة التي شرحتها للاعبين قبل المباراة أدينا بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني كان كل لاعب يلعب من أفكاره، وهذه آفة اللاعب المصري".