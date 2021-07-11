عبد الحفيظ: سنواجه فريق في نهائي دوري الأبطال يدافع بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف جيدا الفريق الذي سيواجهه في لقاء السبت المقبل بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" سنلعب نهائي افريقيا أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، نهائي أقوى بطولة على مستوى القارة وأي فريق هذ بطلولة المحببة لكل فريق".

وأضاف:"نحن نعرف الفريق الذي سنلاعبه وأيضا نعرف هدفنا وهو الفوز بالبطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا".

وتابع:""كايزر تشيفز فريق محترم وعلى مستوى عالي من الكفاءة والتتحديات ولعب 10 مباريات خسر في مباراتين فقط خارج أرضه".

وأكمل:" الفريق الجنوب إفريقي على أرضه فاز على فرق كبيرة، لم يدخل اى اهداف على أرضه في دور المجموعات، سنواجه فريق يعرف كيف يدافع بشكل جيد"

وأتم تصريحاته:" لابد أن يكون لدينا هدف كبير أمام كايزر تشيفز وهو الفوز بالبطولة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في يوم المباراة".

وفاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.