موسيماني: لم أنسب ما حققه شريف لنفسي.. وأثق في قرار الطبيب بشان الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بأنه لا يملك أي فضل فيما وصل إليه محمد شريف مهاجم الفريق، قائلًا ان حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تتحسن، وذلك بعد الفوز على مصر للمقاصة ضمن دوري we المصري.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا لا أريد أن أحصل على امتياز من وراء ما حققه محمد شريف، هو قام بالعمل الذي يقوم به الآن بفضل اجتهاده، لكن لا يوجد أي تدريبات تخصصية وضعتها له".

وتابع: "لم أكن أعرف لو أن محمد شريف لم يكن يسجل أهداف بالرأس في السابق، لكني سعيد بالرأسية التي سجلها، واستطاع أن يسددها بشكل رائع كما طلبنا منه في نفس اتجاه الكرة".

وتحدث عن مباراة مصر للمقاصة، قائلًا: "معظم الألعاب التي قمنا بها في مباراة اليوم كانت بناء على ألعاب تدربنا عليها وظهرنا بها في مباريات سابقة، ربما لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن أغلب الكرات التي عملنا عليها كانت تتم بشكل جيد وأتمنى أن نكون أفضل مستقبلًا".

وأضاف: "البعض يتحدث عن محمد الشناوي عندما نخسر فقط، لكنه لا يتحدث عن الشناوي عندما نفوز".

وواصل :"الشناوي يتحسن بشكل جيد، لكن المؤكد أنه لا يوجد أي مخاطرة في مشاركته بالمباريات، فنحن نمتلك فريق طبي على أفضل مستوى، وأثق في العمل الذي يقوم به مع اللاعبين بشكل دائم للمحافظ عليهم".

واختتم قائلًا: "نحن نحاول أن نعمل من أجل منح الفرصة لكافة اللاعبين، فقد شارك مروان محسن وعاد محمد هاني للعب بعض الدقائق، وأيضًا كهربا شارك اليوم، لكن كنت أتمنى منح الفرصة لرامي ربيعة ومحمود وحيد".

وفاز الأهلى على مصر للمقاصة في الدوري بنتيجة 4-1، خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ18.