مباشر نهائي اليورو.. إيطاليا 1-1 إنجلترا.. فرصة قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي ستكون بين منتخبي إيطاليا ضد إنجلترا، في لقاء سيقام على ملعب "ويمبيلي".

وكان المنتخب الإيطالي وصل للمباراة النهائية بالفوز على منافسه الإسباني بركلات الترجيح حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، في المقابل صعد المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بتخطي منتخب الدنمارك بنتيجة (2-1).

تشكيل إيطاليا: جيانلويجي دوناروما - دي لورينزو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - إيمرسون - نيكولو باريلا - جورجينو - ماركو فيراتي - فيديريكو كييزا - تشيرو إيموبيلي - لورينزو إنسيني.

تشكيل إنجلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر - لوك شو - ديكلان رايس - جون ستونز - هاري ماجواير - هاري كين - رحيم ستيرلينج - كييران تريبيير - كالفن فيليبس - ماسون ماونت.

تفاصيل المباراة:

قبل الوصول للدقيقة الثانية استطاع نجم المنتخب الإنجليزي لوك شو أن يسجل هدف "الأسود الثلاثة" الأول ليكون هذا الهدف أسرع هدف في نهائيات اليورو.

الهدف جاء بعد عرضية من الظهير الأيمن كييران تريبيير تصل إلى لوك شو المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تسكن شباك إيطاليا وتصبح النتيجة (1-0).

فيديريكو كييزا نجم المنتخب الإيطالي حاول من تسديدة خارج منطقة الجزاء الوصول لمرمى المنتخب الإنجليزي إلا أن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 35.

فيراتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تصل الكرة سهلة لحارس إنجلترا بيكفورد.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 50 أتيحت فرصة لنجم المنتخب الإيطالي لورينزو إنسيني بعد عرقلته أمام منطقة الجزاء حيث سدد كرة من ركلة حرة مباشرة تمر بجوار القائم.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 62 عن طريق كييزا الذي توغل بين مدافعي المنتخب الإنجليزي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تجد بيكفورد الذي يحافظ على مرماه ويبعد الكرة.

المنتخب الإنجليزي رد في الدقيقة 64 عن طريق رأسية من ستونز لكن الكرة تتحول لركنية بعدما حولها دوناروما.

بعد عدة محاولات من جانب المنتخب الإيطالي جاء الرد أخيرًا وهذه المرة عن طريق المدافع بونوتشي الذي استغل سوء تغطية من جانب لاعبي إنجلترا ليستغل كرة من أمام المرمى ويحولها في الشباك لتصبح النتيجة (1-1) في الدقيقة 67.

الدقيقة 73 كادت أن تشهد هدفًا قاتلاً عن طريق المنتخب الإيطالي الفرصة بدأها صاحب هدف التعادل بونوتشي تصل للبديل بيراردي الذي كان منفردًا أمام المرمى لكن يسدد أعلى المرمى مهدرًا فرصة قاتلة.

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