بهدفين في المقاصة.. شريف على بعد خطوة من ريان في صراع الهدافين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تصوير - فريد قطب:

أحرز محمد شريف مهاجم فريق الأهلي، هدفين في شباك مصر المقاصة، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن الأسبوع المؤجل من المرحلة 18 بمسابقة دوري we المصري.

وجاء هدف شريف الأول في الدقيقة 39 من زمن أحداث الشوط الأول بعد عرضية رائعة من الدولي التونسي علي معلول.

شريف استطاع برأسية رائعة أن يستغل عرضية معلول ويحول الكرة إلى هدف لتصبح النتيجة (1-1).

في المقابل، جاء الهدف الثاني في الدقيقة 62 من كرة رأسية رائعة بعد تمريرة من حسين الشحات لتصبح النتيجة (2-1) للأهلي.

ورفع مهاجم الأهلي الحالي رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا ليصبح في المركز الثاني حاليًا على مستوى هدافي الدوري في الموسم الحالي (2020 - 2021).

وتفوق محمد شريف على أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك والذي تراجع للمركز الثالث برصيد 12 هدفًا، في المقابل قلّص مهاجم الأهلي الفارق مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى هدف.

ويمتلك محمد شريف الفرصة من أجل مزاحمة ريان على القمة في ظل تبقي خمس مباريات مؤجلة للأهلي.