تعرف على تشكيل نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تشهد الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، على ملعب "ويمبلي".

واستقر المدربان روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، على التشكيل الأساسي للفرق للمباراة النهائية.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي: جوردان بيكفورد، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، هاري كين، رحيم ستيرلينج، كييران تريبيير، كالفن فيليبس، ماسون ماونت.

بينما جاء تشكيل إيطاليا كالآتي: جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، إيمرسون، نيكولو باريلا، جورجينو، ماركو فيراتي، فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني.