شاهد فيديو اهداف الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري..أفشه يخطف الانظار

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات اليوم الاحد 11 يوليو 2021 لحساب الجولة 18 والتي يستضيفها ستاد الجيش بمدينة السويس.

واصل الأهلي صحوته في بطولة الدوري المصري بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 4-1 على مضيفه مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر للمسابقة، وخطف النجم محمد مجدي أفشه الانظار بتسجيل هدف من نص الملعب في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

كان الاهلي قد وواجه فريق المقاولون العرب يوم الخميس الماضي في الجولة الـ28 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم مصر المقاصة عند الدقيقة 34 من ضربة جزاء نفذها اللاعب أحمد عبد العزيز مودي.

وفي الدقيقة 39 تعادل الاهلي عن طريق مهاجم الفريق محمد شريف بعد ان حول عرضية التونسي علي معلول الى الشباك بضربة رأسية قوية.

وخلال الشوط الثاني ألغى الحكم هدف لمهاجم الاهلي محمد شريف بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت وجود تسلل على شريف.

عاد محمد شريف وسجل الهدف الشخصي الثاني له وللاهلي عند الدقيقة 62 بعدما أسكن الكرة بضربة رأسية من أعلى حارس مرمي المقاصة بتمريرة رائعة من حسين الشحات.

بهذا الهدف رفع محمد شريف رصيده الى الهدف رقم 14 في المركز الثاني بجدول هدافي الدوري المصري خلف لاعب سيراميكا كليوباترا احمد ياسر ريان بفارق هدف وحيد.

وفي الدقيقة 74 عزز الاهلي تقدمه بالهدف الثالث بنيران صديقة بعد ان اسكن مدافع مصر المقاصة محمد دسوقي تسديدة محمد شريف المرتدة من الحارس في شباك فريقه بالخطأ.

واختتم محمد مجدي أفشة مهرجان الأهداف الأهلاوية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بتسديدة على طريقة (لوب) من نصف الملعب مستغلا خروج حارس مرمي المقاصة من مرماه.

بتلك النتيجة، اطمأن الأهلي على جاهزية لاعبيه وبعث التفاؤل إلى جماهيره قبل لقائه المرتقب مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.

ويسعى الأهلي للاحتفاظ بلقبه القاري للعام الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بأمجد الكؤوس الأفريقية.

شاهد فيديو اهداف الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري