الآن | تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام ايطاليا في نهائي يورو 2020

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية للمباراة المرتقبة امام ايطاليا في نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 11-7-2021.

وفضل ساوثجيت إشراك ثلاثي صريح في مركز قلب الدفاع، على أن يلعب كيران تريبيير في مركز الظهير الأيمن المتقدم، ولوك شو على اليسار.

وجاء هذا التعديل على حساب بوكايو ساكا الذي عاد إلى دكة البدلاء، بعدما شارك بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام الدنمارك، وكالعادة سيتواجد الثنائي كالفين فيليبس وديكلان رايس في مركز خط الوسط.

وسيقود هاري كين خط هجوم منتخب انجلترا امام ايطاليا، وسيرافقه رحيم ستيرلينج، ويأتي من خلف الثنائي صانع الألعاب ماسون ماونت.

وجاءت تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام ايطاليا كالتالي:

جوردان بيكفورد

لوك شو – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر – كيران تريبيير

كالفين فيليبس – ديكلان رايس

ماسون ماونت – هاري كين – رحيم ستيرلينج