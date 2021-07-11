الآن | تشكيلة منتخب ايطاليا الاساسية امام انجلترا في نهائي يورو 2020 أعلن المدرب روبرتو مانشيني تشكيلة منتخب ايطاليا الاساسية للمباراة المرتقبة امام انجلترا في نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 11-7-2021. وجاءت تشكيلة منتخب ايطاليا الاساسية كالآتي: جيانلويجي دوناروما إيمرسون بالميري – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – جيوفاني دي لورينز ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي – فيديريكو كييزا

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