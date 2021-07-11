مكة سبب شائعة انفصال محمد صلاح عن زوجته

ترددت في الآونة الأخيرة شائعة أثارت الكثير من الجدل حول انفصال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، عن زوجته ماجي، فور عودته إلى القاهرة بنهاية شهر مايو الماضي لقضاء عطلته الصيفية بعد انتهاء الموسم الكروي في الدوري الانجليزي.

وظهر محمد صلاح بمفرده في جميع رحلاته إلى الغردقة والجونة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي ودبي، وانتشرت العديد من الصور له مع فنانات مثل نيللي كريم وديانا هشام ويارا خلال مايو ويونيو الماضيين، الأمر الذي دفع البعض نحو التكهن بحقيقة شائعة انفصاله عن ماجي.

لكن بحسب مصادر الخليج 365 لم يتعمد محمد صلاح التجول بمفرده دون زوجته ونجلتيه، بسبب مشكلة عائلية أو ما شابه، بل لأن دراسة ابنته الكبرى مكة في بريطانيا لم تنته إلا في منتصف شهر يونيو الماضي، الأمر الذي أجبر والدة مكة على البقاء معها في مدينة ليفربول وترك صلاح يعود بمفرده إلى مصر لقضاء بعض الوقت مع أسرته والأصدقاء ومن ثم الإلتقاء بهم في اليونان فيما بعد.

خطة محمد صلاح للراحة

وضع الزوجان خطة لمساعدة محمد صلاح على كسب أكبر قدر ممكن من الراحة بعد تلاحم المواسم الذي مر به على مدار عامي 2019 و2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

واتفق محمد صلاح مع زوجته ماجي -بحسب مصادر الخليج 365 دائمًا- فور انتهاء الموسم الكروي الماضي على العودة إلى مصر بمفرده لحين انتهاء مكة من دراستها في إنجلترا، على أن يتواجدا معًا في اليونان خلال شهر يوليو لقضاء بعض الوقت قبل توجهه إلى النمسا للانضمام لمعسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد.

وبالفعل طار محمد صلاح من القاهرة إلى اليونان قبل وصول ماجي إلى اليونان من لندن، وظهر صلاح في عدة صور مع نجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا قبل إلتحاق زوجته به في ختام راحته السلبية ناردة الحدوث.

وبعد بضعة أيام في اليونان، سافر محمد صلاح بالفعل إلى ولاية سالزبورج النمساوية يوم أمس السبت 10 يوليو، وترك زوجته ماجي تصطحب نجلتيه إلى القاهرة لقضاء عطلة قصيرة مع العائلة ومن ثم العودة بعدة عدة أسابيع إلى إنجلترا من جديد عند بداية العام الدراسي الجديد تزامنًا مع انطلاقة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022/2021 والذي سيتخلله العديد من التوقفات الدولية بسبب تصفيات كأس العالم 2022.

ونجح هداف الدوري الانجليزي الممتاز عامي 2019 و2020 في وضع حد لتساؤلات محبيه عن حياته الشخصية، حين قرر نشر بعض الصور الشخصية له مع زوجته ماجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستاجرام أثناء رحلة اليونان.