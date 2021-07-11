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شاهد بالصور.. مشجعو إنجلترا وإيطاليا قبل المواجهة التأريخة في نهائي يورو 2020

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المنامة - ياسر ابراهيم - استعد مشجعو إنجلترا وإيطاليا مبكرا للمباراة التاريخية بين الفريقين على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فقد وصل حوالي 60 ألف مشجع إنجليزي إلى ملعب المباراة، التي يتابعها الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وتوافد مئات المشجعين الإيطاليين إلى إنجلترا لحضور المباراة في ويمبلي، ومساندة فريقهم في نهائي البطولة.

ويأمل المنتخب الإنجليزي - "الأسود الثلاثة" - في الفوز بأول لقب له في البطولة الأوروبية، وأول فوز كبير منذ كأس العالم عام 1966.

وفي المقابل، تسعى إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات، إلى تكرار إنجاز عام 1968، عندما حصد منتخبها البطولة الأوروبية الوحيدة في تاريخه.

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المصدر: بي بي سي + وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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