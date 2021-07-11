تعرف على عشرة أرقام مهمة قبل مباراة إنجلترا وإيطاليا

المنامة - ياسر ابراهيم - مع الساعات الأخيرة لانطلاق مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 تبرز لغة الأرقام التي من شأنها أن تعطي مؤشرات جديدة بشأن حامل اللقب المنتظر.



وتشير الأرقام إلى أفضلية نسبية للمنتخب الإيطالي الذي سيواجه نظيره الإنكليزي على أرض ملعب ويمبلي في لقاء منتظر، إلا أنّ بعض التفاصيل الصغيرة قد تتحكم بمثل هذا النوع من المباريات.



ونضع أمامكم أبرز الأرقام من نهائي يورو 2020:



- سيكون هذا عاشر نهائي لإيطاليا في البطولات الكبرى (6 كأس العالم – 4 يورو)، وأول نهائي لإنكلترا في بطولة أوروبا.



- إنكلترا الدولة الـ13 التي تصل لنهائي بطولة أوروبا (مع احتساب تشيكوسلوفاكيا والتشيك كمنتخب واحد).



- أنهت إيطاليا بطولة أوروبا كوصيفة مرتين، خسرت من فرنسا في 2000 ومن إسبانيا في 2012، فقط ألمانيا والاتحاد السوفييتي (3 لكل منهما) خسرا نهائيات في البطولة أكثر من إيطاليا.



- سيشهد نهائي يورو 2020 وجود أحد طرفي المباراة كمستضيف وهي المرة الـ11 في تاريخ المنتخبات الأوروبية التي يصل فيها مستضيف البطولة للنهائي في البطولات الكبرى. كانت إنكلترا أحد هذه المنتخبات في كأس العالم 1966 عندما توّجت باللقب على حساب ألمانيا 4-2، لكن آخر مستضيفين وصلا للنهائي لم يفوزا باللقب (البرتغال 2004 وفرنسا 2016).



- لم تخسر إيطاليا ضد إنكلترا في البطولات الكبرى (ف3 ت1)، فازت 1-0 في يورو 1980، وفازت 2-1 في كأس العالم 1990 و2014، وتعادلا سلبياً في يورو 2012 قبل أن تتفوق إيطاليا بركلات الترجيح.



- فازت إنكلترا مرتين فقط في آخر 14 مواجهة ضد إيطاليا بكافة البطولات (ت5 خ7)، فازت 2-0 في يونيو 1997 و2-1 في أغسطس 2013 وكلا المباراتين وديتين، كما فازت انكلترا مرةً واحدة في آخر 8 مواجهات رسمية ضد إيطاليا (ت2 خ5)، 2-0 في تصفيات كأس العالم 1977.



- هذا ثالث نهائي لبطولة كبرى يقام على ملعب ويمبيلي. وفي النهائيين السابقين تم اللجوء للأشواط الإضافية – 1966 كأس العالم وفازت انكلترا على ألمانيا 4-2 ، ويورو 1996 وفازت ألمانيا على التشيك 2-1.



- لم تخسر إيطاليا في آخر 33 مباراة بكافة البطولات (ف27 ت6)، مسجلةً 86 هدفاً واستقبلت خلال هذه السلسلة 10 أهداف فقط.



- فازت إنكلترا في 15 من آخر 17 مباراة على ملعب ويمبيلي بكافة البطولات (ت1 خ1)، مسجلةً 46 هدفاً واستقبلت 5 أهداف خلال هذه السلسلة.



- لم تخسر إنكلترا في آخر 12 مباراة بكافة البطولات (ف11 ت1)، وحافظت على نظافة شباكها 10 مرات واستقبلت هدفين فقط، اهتزت شباك المنتخب الإنكليزي بهدف وحيد في يورو 2020.



المصدر: بي إن سبورت