موسيماني يدفع بأجايي بدلاً من طاهر وعودة بانون للدفاع.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام مصر المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق الرسمي لخوض مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

على الجانب الآخر، أعلن محمد عبد الجليل المدير القني لفريق مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدى.

الدفاع: أحمد مودى - محمد دسوقى - أحمد صبيحة - عصام صبحى.

الوسط: هشام محمد - عبد الله مجدى - عماد فتحى - شيمس بيكلى - سعيد الونش.

الهجوم: باسم مرسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافى - أحمد عادل ميسى - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى.