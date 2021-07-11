بيكهام وناصر ماهر يشاركان فى تدريبات المنتخب الأولمبي.. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، تدريباته علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو2021 التى تنطلق في يوليو الجاري. وشارك فى التدريبات الثنائي أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر ليصبح إجمالي اللاعبين الموجودين فى المعسكر 18لاعبا.

وخضع لاعبو المنتخب الأولمبى، بقياد شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، وتعتبر هذه المسحة هى الثانية فى المعسكر الحالى، ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتباينت ردود فعل اللاعبين أثناء عمل المسحة، حيث سادت حالة من القلق على أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى قبل إجراء المسحة قبل أن ينجح الطبيب فى تهدئته.

أما عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى فكان أكثر اللاعبين خوفاً أثناء إجراء المسحة، وهو ما استدعى تدخل شوقى غريب المدير الفنى لتهدئة اللاعبين حتى تم الانتهاء من إجراء المسحة.