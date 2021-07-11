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بيكهام وناصر ماهر يشاركان فى تدريبات المنتخب الأولمبي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، تدريباته علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو2021 التى تنطلق في يوليو الجاري.  وشارك فى التدريبات الثنائي أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر ليصبح إجمالي اللاعبين الموجودين فى المعسكر 18لاعبا.

 

وخضع لاعبو المنتخب الأولمبى، بقياد شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، وتعتبر هذه المسحة هى الثانية فى المعسكر الحالى، ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.

 

وتباينت ردود فعل اللاعبين أثناء عمل المسحة، حيث سادت حالة من القلق على أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى قبل إجراء المسحة قبل أن ينجح الطبيب فى تهدئته.

 

أما عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى فكان أكثر اللاعبين خوفاً أثناء إجراء المسحة، وهو ما استدعى تدخل شوقى غريب المدير الفنى لتهدئة اللاعبين حتى تم الانتهاء من إجراء المسحة.

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي

 

تدريب حراس المنتخب الاوليمبي
تدريب حراس المنتخب الاوليمبي

 

تدريب منتخب مصر الاوليمبي
تدريب منتخب مصر الاوليمبي

 

مران المنتخب الاوليمبي
مران المنتخب الاوليمبي

 

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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