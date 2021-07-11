الامارات | فرحة أبناء ميسي بعد تتويج الأرجنتين ووالدهم بكأس كوبا أميركا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة أبناء ميسي بعد تتويج الأرجنتين ووالدهم بكأس كوبا أميركا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لأبناء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي "تياجو وماتيو وسيو" يحتفلون بانتصار "التانغو" تحت قيادة والدهم بكأس كوبا أميركا بعد الفوز على البرازيل، فجر الأحد، بهدف نظيف أحرزه دي ماريا.

وظهر "الثلاثي المرح" على طريقة المشجعين المتعصبين واحتفلوا بصرخات أرجنتينية وكأنهم في الملعب إلى جانب والدهم الذي تذوق أخيراً طعم البطولات مع منتخب بلده إذ يعتبر اللقب الدولي الأول للساحر الأرجنتيني مما كان له نكهة خاصة.

وردد أبناء ميسي: "هيا، هيا أرجنتينا، هيا، للانتصار"، مرتدين قمصان المنتخب الأرجنتيني.

وأنهى ميسي البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، فيما عزز المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.

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