اختتام بطولة الفقيد خالد صالح حسين للشطرنج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، منافسات بطولة فقيد الحركة الرياضية خالد صالح حسين، لأبطال المحافظات التي نظمها الاتحاد العام للشطرنج، بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب، خلال الفترة من 6 _ 11 يوليو، الجاري، بمشاركة منتخبات (عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوه حضرموت الوادي، حضرموت الساحل، المهرة، تعز، مأرب).



وفي منافسات الفردي فئة 12 سنة حصل اللاعب علي عبدالله عبدالقادر، من محافظة أبين على (المركز الأول)، فيما حصل اللاعب علي عبدالله علي، من محافظة شبوة على(المركز الثاني) واللاعب عبده صبري ، من محافظة عدن على (المركز الثالث).

وفي فئة 16 سنة حصل اللاعب حسام الدين عبدالحكيم، من محافظة عدن على (المركز الأول) واللاعب إسحاق فؤاد بن فاضل، من حضرموت الوادي على (المركز الثاني) واللاعب بشار أحمد فرج، من محافظة شبوة على (المركز الثالث).

وفي فئة 20 سنة حصل اللاعب خالد وليد العماري، من محافظة عدن على (المركز الأول)، واللاعب حيدره محمد حسين، من محافظة أبين على (المركز الثاني)، واللاعب عبدالرؤوف يحيى علوان، من محافظة مأرب على (المركز الثالث).

وفي فئة الكبار حصل اللاعب صالح العقربي، من محافظة المهرة على(المركز الأول) واللاعب حسين حيابك، من حضرموت الساحل على (المركز الثاني)، واللاعب فؤاد مفلح، من محافظة مأرب (المركز الثالث).

اما في نتائج الفرق فقط حصلت محافظة عدن على المركز الأول وحلت أبين في المركز الثاني وحضرموت الساحل في المركز الثالث .