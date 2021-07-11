لجنة المناقصات بوزارة الشباب تناقش عدد من المشاريع الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة المناقصات والمزايدات، في اجتماعها اليوم الأحد، بديوان الوزارة بعدن برئاسة وكيل الشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدره، الأعمال الإضافية لملعب الحبيشي، واستكمال تأثيث ديوان عام الوزارة، والتنسيق مع السلطة المحلية بوادي حضرموت لاستكمال اعمال مضمار ملعب سيئون الدولي.



وأقرت اللجنة في اجتماعها الذي ضم القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة خالد محسن الخليفي والقائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع محسن بيبك، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية معين بكير، ومدير عام التخطيط وتقييم الأداء د. مبروك الحسني، مراجعة فوارق السعر في مشروعي الصالة الرياضية، (صالة الفقيد عادل الأعسم) ومشروع إعادة تأهيل مقر نادي التضامن في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

واستمعت اللجنة الى شرح موجز عن سير تنفيذ المشاريع الرياضية والصعوبات التي تعترض سير العمل وتنفيذه واتخذت عدد من الإجراءات والتدابير اللازمة للإسراع في تنفيذها.