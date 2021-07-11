«المرأة الصلب» أول بطل لأثقال السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل فريق مركز المرأة الصلب، تاريخ رياضة رفع الأثقال بانتزاعه المركز الأول في أول بطولة لرفع الأثقال خاصة بمراكز التدريب والصالات للسيدات في السعودية، والتي اختتمت أمس بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وسط مشاركة 35 رباعة مثلن 9 مراكز وصالات تدريب. وشهدت المنافسة حضورا جماهيريا ومتابعة عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد فوزية حوباني، والتي أشادت بالمستويات الكبيرة التي قدمتها الرباعات المشاركات بالبطولة. وحل مركز المرأة الصلب أولا بحصوله على 456 نقطة، تلاه ثانيا، مركز انتر فل بلس (455 نقطة)، وحل مركز MILOSGYM ثالثا والاتحاد رابعا. نتائج الأوزان الفردية: وزن 45 كجم: غادة الطاسان هاجر الحربي رفيق مطلق جعر وزن 49 كجم: حورية الدوسري ذكرى شوهان خرمي حنان خالد عامر وزن 55 كجم: مارية علي السيهاتي منيرة عبدالله إبراهيم ليلى مراد رجب وزن 59 كجم: العنود الشهري البتول عبيد الملحان جواهر محمد الخطيب وزن 64 كجم: رانيا محجوب البهلول نوره عبدالله إبراهيم منيرة المسند وزن 71 كجم: حنان فهد ناجي زهراء محمد العمار لجين علي الغنام وزن 76 كجم: خديجة ضياء المؤمن عائشة عدنان الذيب عروب علي القرني وزن 81 كجم: وفاء عبدالقادر قمرة رنا محمد الأحمري وزن 87 كجم: دلال ضياء المؤمن

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