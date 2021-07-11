شكرا لقرائتكم خبر النصر ينوي تجديد علاقته بأمرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن يعود إلى العاصمة السعودية الرياض، اللاعب المغربي نورالدين أمرابط للفصل في مسألة استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من عدمه، وذلك على الرغم من أن المدير الفني، البرازيلي مانو مينيز أعلن تخليه عن خدمات اللاعب الذي لم ينضم للفريق في معسكره بالرياض، وكذلك في معسكره الحالي ببلغاريا.

من جانبها لم تعلن إدارة نادي النصر قرارها الرسمي حول الاستغناء عن أمرابط من عدمه، حيث إنها منحته تأشيرة خروج وعودة في إشارة إلى إمكانية استمرار اللاعب حال عدم توفيقها في التعاقد مع بديل، علما أن الإدارة نفسها منحت المدافع البرازيلي مايكون بيريرا نهاية الموسم، تأشيرة خروج نهائي في تأكيد على عدم رغبتها في استمراره.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى تلقي أمرابط عرضا من الأهلي تنفيذا لرغبة مديره الفني الجديد بيسنيك هاسي.

وانتقل أمرابط إلى صفوف النصر قادما من واتفورد الإنجليزي خلال صيف 2018، ومثل الفريق في 100 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا، وصنع 25 تمريرة حاسمة، وتوج معه بثلاثة ألقاب محلية.

من جهة ثانية كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن قرب النصر من التعاقد مع مدافع بوكا جونيورز ليساندرو لوبيز بعد اتفاق الناديين على صيغة تفاهم مشتركة لشراء عقد اللاعب.

وفي حال إتمام الصفقة، سيشغل لوبيز محل البرازيلي مايكون.