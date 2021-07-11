فرانكفورت يضم الموهبة ليندستروم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني أمس، ضم الموهبة الدنماركية لاعب نادي بروندبي بطل الدوري الدنماركي، يسبر ليندستروم. وأوضح النادي الألماني أن لاعب خط الوسط المهاجم (21 عاما) حصل على عقد لمدة 5 أعوام يستمر حتى نهاية يونيو 2026. وترددت أقوال أفادت بأن قيمة انتقال اللاعب الشاب وصلت إلى قرابة 6,5 ملايين يورو. وتمكن ليندستروم من تحقيق تقدم كبير في موسم 2020 / 2021 الماضي، حيث خاض في الدوري الدنماركي الممتاز أكثر من 22 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف وساعد في تسجيل 11 هدفا آخر.

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