هونيس: طريقة لعب كروس انتهت

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وجاءت كلمات هونيس خلال تحليله لأداء المنتخب الألماني في يورو 2020.
وقال هونيس في برنامج تليفزيوني أمس «أحد مشاكل المنتخب الألماني تمثلت في أن المدرب يواخيم لوف كان يقاتل من أجل إشراك كروس، وبالتالي تحول الفريق للاعتماد على ثلاثة لاعبين مدافعين في خط الوسط.
وأشار إلى أن المنتخب الألماني كان مرعوبا أمام إنجلترا في دور الـ16، مضيفا أن كروس لم يعبر دائرة خط الوسط.
وقال هونيس «طريقة لعبه انتهت تماما» منتقدا التمريرات العرضية المبالغ فيها لكروس.
ورد كروس على الانتقادات عبر شبكة «تويتر» قائلا «أولي هونيس يشبه إلى حد كبير فني صيانة الملاعب الخاص به».
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