شكرا لقرائتكم خبر مفاوضات الاتحاد مع فالكاو.. حقيقة أم تسويق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أظهرت تقارير صحفية تركية بينها صحيفة Haber7 نية إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع مهاجم نادي غلطة سراي التركي، الكولومبي راداميل فالكاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما تداولت أنباء عن عدم ممانعة النادي التركي في انتقال اللاعب بسبب قيمة عقده المالية العالية، إضافة إلى أن فرصة بيع عقده في حال وصول العرض المناسب للنادي التركي ستكون جيدة ولا سيما أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

وكشفت صحيفة haber7 التركية أن نادي الاتحاد تقدم بعرض للنادي التركي لضم اللاعب خاصة وأنه في حاجة لمهاجم صريح بعد معاناته من اللاعبين الذين شغلوا هذه الخانة في الموسمين الماضيين.

وكان الموسم الماضي شهد أيضا تأكيدات صحف تركية دخول الهلال والنصر في مفاوضات مع النادي التركي لضم فالكاو نفسه إلا أن كليهما أكدا عدم صحة الخبر، حيث لم يقدم أي منهما على التعاقد مع اللاعب، ليطلق البعض على ذلك: بحث صحف تركية عن التسويق للاعبين في الدوري السعودي.

من جهة أخرى يواصل مساعد المدرب، الوطني حسن خليفة قيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم والتي تجري على الملعب الرئيس بالنادي وذلك لحين تولي المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي الإشراف على الفريق.

ويركز خليفة في التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين ولا سيما أنهم عائدون من إجازة تجاوزت 45 يوما مما يستلزم التركيز على الجانب اللياقي والإعداد البدني بشكل تدريجي.