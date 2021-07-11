لقطة بطولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنهاية مباراة البرازيل والأرجنتين أمس وتتويج الأخيرة بطلة لكوبا أمريكا، بكى ميسي كالطفل واحتفل بطريقة هيستيرية لنجاحه في تحقيق أول لقب مع المنتخب بعد أن وصل سن الـ34 عاما، وفي الجهة المقابلة بكى نيمار لفشله في التتويج باللقب. كلاهما تعانقا لفترة طويلة، همهما فيها بكلمات انتهت بإقدام ميسي على مسح دموع نيمار بكتفه ومحاولة إبعاده عن الكاميرات.



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