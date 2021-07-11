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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي أمس مع لاعب الوسط عبدالرحمن الحريب، قادما من نادي الجيل ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مشواره بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأصبح الحريب تاسع صفقات العدالة للموسم المقبل، حيث سبق وأن وقع النادي مع كل من ناصر العبدلي وعلي المياد وعبدالمجيد السعيد وأيمن مسرحي ونواف بوعامر والحارس التونسي أشرف كرير وعناد الخليفة وخالد حامضي.

وقال الحريب عقب التوقيع «أسعى مع زملائي اللاعبين لتحقيق طموحات النادي وأتمنى أن نوفق كلاعبين في إعادة الفريق لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».