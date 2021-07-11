شكرا لقرائتكم خبر الحريب تاسع صفقات العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصبح الحريب تاسع صفقات العدالة للموسم المقبل، حيث سبق وأن وقع النادي مع كل من ناصر العبدلي وعلي المياد وعبدالمجيد السعيد وأيمن مسرحي ونواف بوعامر والحارس التونسي أشرف كرير وعناد الخليفة وخالد حامضي.
وقال الحريب عقب التوقيع «أسعى مع زملائي اللاعبين لتحقيق طموحات النادي وأتمنى أن نوفق كلاعبين في إعادة الفريق لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».
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