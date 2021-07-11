شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلي والمقاصة 1/1 فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاصة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الأهلي الذي حاول جس نبض المقاصة لمعرفة نقاط القوة والضعف فى خطوطه، خاصة من الجبهة اليسرى التي يتواجد فيها علي معلول وجونيور أجايي، فى محاولة لفتح ثغرة من هذه الجبهة تمكنه من الوصول لمرمى الفريق الفيومي.

وهدد باسم مرسي مرمى الأهلي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد تصويب كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء ولكن كان لها محمد الشناوي بالمرصاد وأنقذ مرماه من هدف محقق، ووصل المقاصة إلى منطقة جزاء الأهلي في أكثر من كرة في أول ربع ساعة في محاولة لإحراز هدف التقدم على الفريق الأحمر ولكن يقظة الدفاع الأحمر حرمه من تحقيق مخططهم.

وألغى الفار ركلة جزاء لصالح الأهلي على المقاصة في الدقيقة 12 المباراة نتيجة عرقلة محمد شريف من قبل أحمد صبيحة، ولكن الفار ألغى ى ركلة الجزاء بسبب وجود شريف في منطقة التسلل، قبل أن يتصدى محمود حمدي حارس مرمى المقاصة لهجمة خطيرة قادها محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وألغى محمود عاشور حكم مباراة الأهلي والمقاصة هدف للفريق الأحمر سجله محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة، فيما أنقذ محمود حمدي حارس مرمى المقاصة مرمى فريقه من استقبال رأسية محمد شريف لاعب الأهلي في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وسجل أحمد مودي لاعب المقاصة هدف التقدم لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة من ركلة جزاء، بعد عودة محمود عاشور لتقنية الفار التي استدعته لوجود إعاقة من قبل أيمن أشرف تجاه باسم مرسي.

وتعادل محمد شريف لاعب الأهلي هدف التعادل لفريقه في مرمى المقاصة في الدقيقة 38 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس في المباراة ، في أول هدف يحرزه برأسه هذا الموسم.

وهدد الأهلي مرمى المقاصة في أكثر من مناسبة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة ولكن تسرع لاعبيه مع تألق محمود حمدي حال دون تسجيل أهداف جديدة، واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وتعاطف القائم مع رأسية أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.