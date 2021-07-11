شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي ينقذ مرمى المقاصة من لدغة أفشة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمود حمدي، حارس مرمى المقاصة، لهجمة خطيرة قادها محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة التي تقام في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة الـ١٨ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق في خط الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات في خط الوسط، ومحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

وأعلن محمد عبد الجليل المدير الفني للمقاصة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل المقاصة من محمود حمدي في حراسة المرمى وعصام صبحي وأحمد صبيحة وأحمد مودي ومحمد دسوشقي في الدفاع وهشام محمد وسعيد الونش وعبد الله مجدي وعماد فتحي وشميلس بيكلي في الوسط وباسم مرسي في الهجوم.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون».

وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

وتعد مباراة المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.

فيما يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم برصيد 37 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 10 مباريات.