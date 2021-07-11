شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعد للأهلى بمعسكرين قبل وبعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى سيراميكا، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق، على خوض معسكرين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى في الخامس من أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض المعسكر الأول في القاهرة من غد الاثنين وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ثم يحصل اللاعبون على إجازة العيد، وبعدها يدخل الفريق معسكرا أخر ينتهى بنهاية الشهر الجاري.

ووضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد، بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي بتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات؛ بسبب الإيقاف، وهو ما يستدعى لاعبا وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وينطلق قرار ضياء السيد بالتدعيمات الجديدة، من إيمان إدارة النادي بالمشروع الذي يعده للسنوات المقبلة، بعدما منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين بالنادي، وقرر تصعيد 6 منهم للفريق الأول، مما يعنى بناء فريق من أبناء النادي، يدر دخلا لسيراميكا، ويوفر في الوقت ذاته الكثير من الأموال التي تُنفَق على الصفقات.