شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبرز أرقام إسلام طارق المميزة بالدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز نادى الجونة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، الأرقام المميزة لحارس مرمى الفريق إسلام طارق، الذى تلقى عددا من العروض المغرية هذا الموسم. ووصف الجونة حارسه بالنمر مبرزا أرقام تكاد تكون الأفضل في الدوري هذا الموسم، رغم أن الجونة يعيش في المنطقة الدافئة بوسط جدول الترتيب بعيدا عن أجواء المنافسة.

وجاءت أرقام إسلام طارق كما أبرزها الجونة كالتالي:

المباريات: 21

شباك نظيفة: 10 (44٪)

تصدي للتسديدات: 47

تصدي للانفرادات: 5

ورفض مسئولو نادى الجونة رحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعدما تلقى عروضا من بعض أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للجونة، أن إسلام طارق من العناصر الأساسية للفريق ولا سبيل للتخلى عنه، خاصة فى ظل تراجع مستوى معظم حراس الدورى وتمسك الأندية بالحراس المميزين ما يعنى صعوبة وجود البديل المناسب فى فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح المصدر أن إسلام طارق مستمر مع الجونة فى الفترة المقبلة فى ظل قناعة رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الساحلى بإمكانيات اللاعب، موضحا أن بعض الأخطاء والهفوات التى ارتكبها وكان أخرها أمام الإنتاج الحربى لم تزعزع ثقة الجهاز الفنى فى الحارس.

عقد إسلام طارق مع الجونة ينتهى فى صيف 2022 حيت اتم انتقاله من نادى طنطا فى يناير 2020 لمدة موسمين ونصف، ونجح الحارس فى تقديم مستويات كبيرة مع الجونة.