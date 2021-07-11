شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يبحث إقامة معسكر للمنتخب باللاعبين المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الارتباطات الخاصة باللاعبين، سواء المحترفين أو المحليين، لإمكانية إقامة معسكر للمنتخب بمجموعة المحليين قبل بدء فترة الأجندة الدولية فى ضوء حرص الجبلاية على مراعاة ظروف المنتخب وترك مساحة تسمح بإقامة معسكر للمنتخب قبل موعد بدء الأجندة بمشاركة اللاعبين المحليين.

وأشاد حسام البدرى بموقف اتحاد الكرة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معرباً عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذى يبذل فى سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التى تمر بها الكرة المصرية .

وكان حسام البدري حريص على الاطمئنان على محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطنى ولاعب نادى أستون فيلا الإنجليزي، وتواصل المدير الفنى للمنتخب اليوم مع اللاعب؛ لمعرفة آخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفنى للمنتخب اللاعب على ضرورة التحلى بالعزيمة وروح التحدي؛ للتغلب على إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفائه، أملا فى عودته للملاعب بأسرع وقت، والعودة لصفوف المنتخب الوطنى فى المهمة الصعبة التى سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.