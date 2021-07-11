شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع باتحاد الكرة لبحث الاستعداد لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة جلسة مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، بحضور محمد بركات مدير المنتخب بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وتناول الاجتماع الإطلاع على كافة التصورات ومناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والمتعلقة بالأمور التنظيمية لمعسكر المنتخب المقبل، وبحث السيناريوهات المطروحة لاختيار الموعد الأمثل لبدء فترة التحضير لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر .

وكان حسام البدري قد عقد اجتماعا منفردا مع مدير المنتخب محمد بركات للاستقرار على تنظيم المعسكر والذي سيتخلله رحلة سفر إلى الجابون بجانب خوض اللقاء الأول بالقاهرة أمام منتخب انجولا وتناول الاجتماع موقف ومواعيد المحترفين.