شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: الأهلي مطالب بتسجيل هدف مبكر أمام المقاصة لإراحة لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه من النقاط الإيجابية في الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة أن البديل يكون بنفس مستوى اللاعب الأساسي ولا تشعر أن اللاعب الذي يشارك بديلا أو أن رجليه في الملعب، وهو يُحسب للاعب والجهاز وبساعد المدير الفني يغير مثلما يريد.

قال في تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس إن لاعبي الأهلي يفضلون اللعب في الملاعب الواسعة وهو غير المتوفر في استاد الجيش بالسويس من أجل الاستحواذ وفتح جبهات للعب.

تابع: لا أرجح لعب الأهلي بثلاثي وسط دفاع في مباراة المقاصة وتم تطبيقها في بعض المباريات لظروف معينة.

أوضح متعب أن الأهلي مطالب بالضغط العالي وتسجيل هدف مبكر من أجل إراحة لاعبيه وعدم الانتظار حتى نهاية المباراة كما حدث في مباراة المقاولون العرب ولم يكن لديه بديل لإراحة اللاعبين.

شدد على أن الأهلي أن يستحوذ على الكرة لأنه طالما الكرة بعيدة عنه سيسبب متاعب لزملائه.