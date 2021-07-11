شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد المقاصة.. أجايي بدلا من طاهر وعودة بانون للدفاع وديانج بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة التي تقام في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.











































