مصدر بالزمالك لمصراوي: جلسة خلال ساعات لمناقشة جدول مباريات الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تعقد جلسة خلال ساعات لمناقشة جدول مباريات الفريق المقبلة في بطولتي الدوري وكأس مصر.

وكان اتحاد الكرة أعلن تغيير مواعيد الجولات المتبقية لبطولة الدوري الممتاز بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة، بجانب تحديد موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدد يوم 9 أغسطس المقبل موعدا لمباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر على ملعب "بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تعقد جلسة خلال ساعات لمناقشة جدول مباريات الفريق المقبلة خصوصاً بعد إعلان اتحاد الكرة إقامة مباراة أسوان بالدور قبل النهائي من كأس مصر يوم ٩ أغسطس.