مباشر.. الأهلي 1 - 1 المقاصة.. محمد شريف يسجل التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأ،حداث مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوريwe المصري.

الأهلي يدخل مباراة مصر المقاصة وهو في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الفريق الفيومي المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

"محمد الشناوي - أكرم توفيق- بدر بانون-أيمن أشرف- علي معلول- عمرو السولية - حمدي فتحي- حسين الشحات- محمد مجدي أفشة-أجايي- محمد شريف".

ويلعب مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي - باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش".

أحداث المباراة

وجاءة أول فرصة خطيرة لصالح مصر المقاصة في الدقيقة 3، بعد تسديدة قوية من باسم مرسي داخل منطقة جزاء الأهلي لكن الحارس محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 12، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح محمد شريف لاعب الأهلي، بعد عرقلته داخل منطقة جزاء مصر المقاصة، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو احتسب تسلل ضد مهاجم الأهلي.

وأهدر اللاعب أفشة هدفا محققا للأهلي في الدقيقة 19 بعد تمريرة خلف المدافعين، لكنه فشل في استغلاله وحاول مراوغة الحارس لتبتعد الكرة عن مناطق الخطورة.

واصل محمود حمدي التألق، ليحرم الأهلي من تسجيل بعد رأسية من محمد شريف في الدقيقة 26 تصدى لها حارس مصر المقاصة ببراعة.

وأهدر أجايي فرصة سهلة أمام منطقة جزاء المقاصة في الدقيقة 28، بعد تمريرة من حسين الشحات حولها اللاعب النيجيري بقدمه اليسرى بشكل غريب لخارج الملعب.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة في الدقيقة 33 بعد عرقلة باسم مرسي، وتقدم أحمد مودي لتسديد الكرة، ليحرز الكرة بنجاح على يسار الحارس الشناوي.

وأدرك محمد شريف هدف التعادل في الدقيقة 38، بعد عرضية من علي معلول، حولها برأسه لهدف رائع في شباك المقاصة.

وحرم القائم الأيسر لحارس مرمى المقاصة، هدفا محققا للأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول حولها اللاعب أفشة برأسه لكن الكرة اصطدمت بالقائم.