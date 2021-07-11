كرة طائرة.. مصر تخسر أمام بولندا وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

خسر منتخب مصر أمام بولندا بنتيجة 0-3، في ثالث مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية المقامة في بولندا تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة.

وخسر منتخب مصر أمام بولندا بثلاثة أشواط نظيفة، حيث جاء الشوط الأول لصالح بولندا بنتيجة 25-13، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية لكن خبرة المنتخب البولندي حسمت الشوط بنتيجة 26-24.

وحسمت بولندا الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 25-19.

وبهذه تكون مصر خاضت ثلاث مباريات، حيث فازت على النرويج وأذربيجان، بينما خسرت أمام بولندا.

لتحتل مصر المركز الثاني في الدورة الودية الدولية برصيد 5 نقاط خلف منتخب بولندا الذي فاز بالبطولة لتحقيقه ثلاث إنتصارات برصيد 9 نقاط.

وحصل محمد مصطفى الشهير بلعبة على جائزة أفضل إستقبال البطولة.