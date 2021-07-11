دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون ويعادل نادال وفيدرر بالجراند سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

توج النجم الصربي المخضرم نوفاك دجوكوفيتش بلقب منافسات فردي الرجال لبطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام اليوم الأحد، عقب فوزه عل الإيطالي ماتيو بيرتيني في المباراة النهائية للمسابقة.

وقلب دجوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى، إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 3 و6 / 3.

وبات هذا هو اللقب الـ20 لدجوكوفيتش في بطولات جراند سلام، ليعادل الرقم القياسي للنجمين الأسطوريين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، اللذين توجا بنفس العدد من الألقاب في البطولات الكبرى.

وبات دجوكوفيتش الذي توج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، أول لاعب يتوج بألقاب أول ثلاث بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز في عام 1969.

وكان اللاعب الصربي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي، قبل أن يفوز ببطولة فرنسا (رولان جاروس) الشهر الماضي.