نيمار بعد فوز ميسي بالكوبا: كرة القدم كانت في انتظار تلك اللحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه النجم نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل، رسالة تهنئة إلى النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين، عقب تتويجه بلقب كوبا أمريكا.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا، بهدف نظيف.

وكتب نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الخسارة تؤلمني، إنه شيء لم أتعلم بعد أن أتعايش معه، بالأمس عندما خسرت، ذهبت لأحتضن الأفضل في التاريخ صديقي وأخي ميسي".

واختتم نيمار: "كنت حزينًا وأخبرته لقد فزت عليَ، أنا حزين لكن هذا الرجل رائع.. لدي احترام كبير لما فعله لكرة القدم وخاصة لي، استمتع بلقبك، كرة القدم كانت في انتظارك لتلك اللحظة".